BB faz 3 leilões e oferece imóveis com renda imediata de aluguel garantida

O Banco do Brasil realiza, neste mês de setembro, três leilões públicos de 142 imóveis residenciais e comerciais distribuídos por várias regiões do país.

O que aconteceu

Os lances já estão abertos, e as sessões públicas acontecem nos dias 23, 25 e 30 de setembro. Muitos dos imóveis contam com locação simultânea parcial ou integral, garantindo renda imediata ao comprador, segundo o organizador.

O leilão acontece de forma 100% online. Os interessados devem acessar os sites Seu Imóvel BB ou Lance no Leilão, onde estão disponíveis os editais completos, fotos, descrições dos imóveis e condições de participação.