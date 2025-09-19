Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?

As parcelas são descontadas automaticamente via eSocial, respeitando o limite de até 35% da remuneração mensal. Segundo o governo, esse formato possibilita taxas menores do que as do consignado tradicional. O acompanhamento do contrato pode ser feito diretamente no aplicativo.

É possível usar até 10% do saldo do FGTS como garantia e, em caso de desligamento, toda a multa rescisória pode ser direcionada à quitação do débito. A troca de emprego, desde que dentro do regime CLT, não interfere no contrato firmado.

A coordenação do programa fica sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá propor regras e definir o limite máximo de juros.

Trabalhadores que já possuem empréstimos com desconto em folha podem migrar para essa nova linha desde 25 de abril. A proposta também busca reduzir casos de superendividamento.

Essa modalidade pode ser estratégica para liquidar dívidas de alto custo, como as do cartão de crédito rotativo. Para a planejadora financeira Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), também é uma boa alternativa para quitar cheque especial ou empréstimos pessoais. "Em situações de emergência, quando não há reserva financeira, essa opção é mais recomendada do que outras disponíveis", comenta.

No entanto, a especialista alerta que essa linha não é a mais indicada para aposentados que ainda trabalham e já utilizam a margem consignável do INSS. "Nesses casos, o consignado via aposentadoria costuma ser mais vantajoso, pois oferece juros mais baixos do que o consignado CLT", ressalta.