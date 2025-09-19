Dólar sobe a R$ 5,32, e Bolsa avança na abertura com bancos

Ibovespa também sobe na abertura e atinge nova máxima histórica intradiária. O principal índice acionário da Bolsa brasileira abriu em alta de 0,57%, aos 146.376 pontos, e, pela primeira vez, o Ibovespa tocou os 146.387,69 pontos, registrando um novo recorde intradiário, ou seja, atingindo o maior valor da história em algum momento do pregão (e não necessariamente no fechamento). A marca a ser batida era a dos 146.330,91 pontos, alcançada na sessão de quarta-feira (17), antes das decisões sobre os juros no Brasil e nos Estados Unidos.

Ações do setor bancário sobem em bloco e impulsionam o índice. Os papéis preferencias do Itaú (ITUB4, com prioridade no recebimento de dividendos) sobem 0,23%, assim como Santander (SANB4), alta de 0,26%, e Bradesco (BBDC4), 0,80%. As ordinárias, com direito a voto, do Banco do Brasil (BBAS3) também avançam 0,32%. As Units, cesta de ordinárias e preferenciais do BTG (BPAC11) registram alta de 1,03%.

Cenário político deve movimentar o pregão em uma sessão de agenda esvaziada de indicadores tanto no Brasil quanto no exterior. O ponto focal dos agentes financeiros deve ser o cenário político brasileiro, principalmente por conta das negociações em torno da anistia aos condenados do 8 de janeiro, que pode afetar o cenário eleitoral do ano que vem.

No exterior, a conversa entre Donald Trump e Xi Jinping pode dar sinais do estado da relação EUA-China. A teleconferência entre os presidentes dos Estados Unidos e da China atrai os olhares dos mercados globais pelo potencial de redefinir parte do cenário de tecnologia e de relações econômicas entre EUA e China. O diálogo ocorre em um momento de trégua e após importantes avanços nas negociações sobre o futuro das operações do TikTok nos Estados Unidos.