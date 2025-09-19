Donald Trump e Xi Jinping conversam por acordo para manter TikTok nos EUA

Negociação ocorre após meses de tensões. O avanço sobre o futuro das operações do TikTok nos Estados Unidos representa a tentativa de um desfecho devido à legislação que obriga a empresa chinesa ByteDance, dona da rede social, a repassar o controle dos dados e operações a empresas dos Estados Unidos ou deixar de operar nos EUA.

Congresso dos EUA baniu o TikTok em janeiro. A decisão retirou o aplicativo das lojas de download e determinou que a ByteDance vendesse o sistema. O veredito foi mantido pelos juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos. Estima-se que o TikTok seja utilizado por cerca de 270 milhões de norte-americanos, equivalente à metade da população do país.

Trump se recusou a aplicar e reforçou a busca por um novo proprietário. O republicano teme que a proibição do aplicativo enfureça a enorme base de usuários do aplicativo e atrapalhe as comunicações políticas. "Eu gosto do TikTok; ele me ajudou a ser eleito", disse na última quinta-feira. "O TikTok tem um valor tremendo. Os Estados Unidos têm esse valor em suas mãos porque somos nós que temos que aprová-lo."

Acordo preocupa os parlamentares norte-americanos. Os congressistas temem que Pequim possa a espionar os norte-americanos ou conduzir operações de influência por meio do aplicativo. A China, por sua vez, afirma não haver evidências de uma ameaça à segurança nacional representada pelo aplicativo.

Decisão abre caminho para destravar investimentos. A celebração do acordo era aguardada pelo mercado financeiro, porque abre caminho para novos negócios entre China e Estados Unidos. As expectativas consideram a possibilidade de novos aportes chineses no setor de tecnologia dos EUA.

*Com Reuters