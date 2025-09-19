Gás do Povo: quantos botijões cada família pode receber no programa?

Terão direito ao benefício as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal per capita de até meio salário-mínimo (hoje em R$ 759). A prioridade será para aqueles que recebem o Bolsa Família.

Os dados no CadÚnico precisam estar atualizados para não perder o acesso ao benefício. Se o CPF do responsável da família estiver irregular, isso também pode impedir o ingresso ou a continuidade no programa.

A distribuição dos botijões deve começar a partir de 30 de outubro. A iniciativa será implementada de forma gradual e a previsão é que, até março de 2026, todas as 15,5 milhões de famílias que serão contempladas pelo programa já estejam sendo atendidas.

É de graça. O botijão será gratuito para todos os beneficiários, que só terão que arcar com o custo da entrega se desejarem receber o botijão em casa.

Em vez do benefício em dinheiro, como acontecia no Auxílio Gás, agora cada família vai retirar diretamente o botijão de gás nas revendedoras credenciadas mais próximas de sua casa, sem intermediário. A gratuidade será concedida no momento da compra, mediante validação eletrônica na revenda habilitada.

A autorização para a retirada se dará de quatro formas: