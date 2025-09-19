Haddad desiste de ir à ONU para acompanhar votação do IR

Haddad deve viajar aos EUA em outubro. Há previsão de que ele vá a Washington D.C. para a 4ª Reunião de Ministros de Finanças e presidentes de Bancos Centrais do G20, entre os dias 15 e 16, e para a reunião anual do FMI (Fundo Monetário Nacional) e Banco Mundial, de 17 a 19 de outubro. Também deve ir o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

A proposta é prioridade para o governo. O projeto é uma das principais pautas econômicas da gestão petista e deverá ser utilizado na eventual campanha de reeleição de Lula. O chefe do Executivo e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, já fizeram várias conversas com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e lideranças dos partidos no Congresso para pedir celeridade ao texto.

A isenção do IR deve avançar após Câmara aprovar PEC da Blindagem e urgência da anistia. Ambos os temas monopolizaram as discussões da Casa por semanas. Lideranças avaliavam que só seria possível seguir com temas importantes para o país depois que as propostas de interesse dos parlamentares avançassem.

Projeto já está pronto para ser analisado no plenário. Os deputados aprovaram o requerimento de urgência da proposta em agosto e, portanto, o texto não precisa passar por mais comissões temáticas da Câmara.

O relatório do deputado Arthur Lira (PP-AL) foi aprovado em julho na comissão especial que discutiu o tema. O texto prevê que a perda de arrecadação será compensada com a taxação das pessoas com remuneração a partir de R$ 50 mil por mês. O deputado alagoano tem afirmado que o relatório no plenário será o mesmo.

Lira manteve os principais pontos apresentados pelo governo. Em alguns deles, foi até mais permissivo. O texto enviado pelo Planalto previa isenção parcial para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000 mensais. O relator elevou o valor máximo para R$ 7.350. A alteração beneficia 500 mil contribuintes.