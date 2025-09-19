Itaú deve indenizar bancária por impor jejuns e orações para bater metas

As cobranças extrapolavam o horário de expediente. Em grupo de WhatsApp, a gestora enviava mensagens motivacionais, cobrava resultados e organizava rankings de produtividade fora do expediente. Como o banco não fornecia celular corporativo, os empregados eram obrigados a usar o próprio número para falar com clientes e atender às ordens.

Nos autos, a decisão traz os critérios de cálculo, mas não especifica todos os valores em reais. A definição detalhada aparece em nota publicada pelo próprio TRT-18, que informou o total das indenizações: R$ 15 mil por assédio moral religioso, R$ 10 mil por doença ocupacional psíquica, R$ 15 mil pela perda de uma chance de promoção e R$ 20.637,60 por lucros cessantes.

O ambiente era de comparação e ameaça. Nas reuniões, a gestora dizia frases como "se não bater a meta haverá consequências, porque o banco precisa de pessoas que consigam bater a meta". Também incentivava que funcionários que não alcançavam os objetivos perguntassem a colegas como haviam conseguido.

A imposição de rituais religiosos foi considerada assédio moral. Ao julgar o caso, a relatora Eneida Martins Pereira de Souza, juíza convocada do TRT da 18ª Região, afirmou que a prática "fere a dignidade e a intimidade do trabalhador" e viola a liberdade de crença prevista na Constituição.

A denúncia foi considerada procedente pelo banco. Em reunião conduzida pela superintendente regional, a devolutiva foi de que os fatos estavam confirmados. A gestora foi então transferida para outra agência em Fortaleza, onde já trabalhava seu marido. Antes de deixar o cargo, chegou a perguntar a subordinados quem teria feito a denúncia.

O UOL procurou o Itaú para comentar a decisão, mas até o fechamento da matéria o banco não havia respondido. O espaço permanece aberto para futuras manifestações.