Mais assentos e menu simples: as apostas anunciadas pelo CEO da Starbucks

Nos últimos anos, a rede vinha priorizando pedidos digitais e retiradas rápidas, especialmente após a pandemia. Muitos dos assentos foram retirados, dando lugar a áreas de espera para pedidos feitos pelo celular. Mas esse modelo de negócios está com os dias contados.

Niccol destacou que muitas das mudanças da Starbucks são baseadas em observações que ele fez ao visitar lojas. "Entrei em uma loja e as tomadas estavam cobertas ou não funcionavam, não havia assentos suficientes", disse.

Outra aposta da rede é oferecer um menu simplificado para dar aos baristas mais tempo de interação com os clientes. "Quando digo às pessoas, 'cite uma empresa com ótimo atendimento ao cliente', geralmente recebo um olhar vazio. Isso me diz, de cara, que há uma enorme oportunidade de sermos a empresa definidora de atendimento ao cliente", diz Niccol.

A Starbucks informou em julho seu sexto trimestre consecutivo de queda nas vendas de lojas nos Estados Unidos. A companhia também registrou uma diminuição de 4% nas transações.