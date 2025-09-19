Brasileiros de 20 cidades tem até 23/9 para solicitar auxílio de R$ 6.220

Moradores de 20 municípios que foram atingidos por desastres naturais têm até o dia 23 de setembro para solicitar o Saque Calamidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

O que aconteceu

O Saque Calamidade permite ao trabalhador sacar até R$ 6.220,00 de cada conta de sua titularidade no FGTS. O resgate é feito em caso de necessidade pessoal, urgente e grave em caso de desastres naturais (como alagamentos, deslizamentos de terra e fortes chuvas) que tenham atingido a sua residência.

É necessário ter saldo na conta do FGTS e não ter feito saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. O saque só é permitido para moradores de endereços que foram identificados pelas Defesas Civis das cidades que tiveram estado de calamidade decretado.