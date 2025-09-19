Sem futuro? Estudo sugere que marcas 'resgatem as origens' para sobreviver

Em um mercado algorítmico que produz marcas em série, o que torna sua empresa única? Com essa provocação em foco, a consultoria Gad lançou, nesta semana, a 6ª edição do 'Gad Insights'.

Dessa vez, o estudo aponta 10 caminhos para as marcas se destacarem em um cenário de saturação e excesso de discursos. 'A sobrevivência das marcas depende de um retorno às raízes, à história e ao que resiste ao tempo', afirma o relatório.

A análise parte de dois dados alarmantes: segundo a Optimove, 67% dos consumidores globais relatam sentir 'fadiga de marketing', resultado da repetição e saturação de mensagens publicitárias; já um levantamento do Havas mostra que 74% dos consumidores não se importariam se grande parte das marcas desaparecesse.