Operação apreende combustível em fraude de bilhões nos portos, diz Haddad

Uma falha grave na liberação e desembarque de mercadorias no portos brasileiros desvia bilhões de reais, afirmou hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Hoje dois navios com combustível suspeito foram apreendidos no Rio em nova operação da Receita Federal, batizada de Cadeia de Carbono, após a operação Carbono Oculto, de agosto.

O que aconteceu

A mercadoria apreendida hoje no Rio "pode chegar a R$ 240 milhões em combustível". "Como é uma prática rotineira desse esquema, estamos falando de bilhões de reais", afirmou o ministro em São Paulo.

Esse esquema no Brasil se deve a uma falha na liberação e desembarque de mercadorias, segundo o ministro. Ele explicou que, no Brasil, uma carga pode ser desembaraçada no porto de um estado e desembarcar no porto de outro. "Hoje, uma carga desembaraçada no Espírito Santo pode ser desembarcada em São Paulo", disse ele. Os crimes ocorreriam no momento do desembaraço (processo de liberação de uma carga pela alfândega) ou desembarque da mercadoria.