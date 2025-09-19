Pagamentos do Bolsa Família de setembro já começaram; veja calendário

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm calendário definido, conforme divulgou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

As datas seguem o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), que está impresso no cartão do titular.

Os valores são disponibilizados nos últimos dez dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado e finalizado até o dia 10, garantindo o pagamento antes do Natal.