Pagamentos do INSS de setembro começam na semana que vem; veja calendário

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos referente a setembro de 2025. As liberações seguirão o número final do benefício — desconsiderando o dígito verificador — mantendo o padrão já utilizado para garantir maior organização e previsibilidade no processo.

O que aconteceu

Segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores depositados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles com renda superior ao piso nacional receberão entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS administra mais de 40 milhões de benefícios por mês. Desse total, aproximadamente 28,2 milhões são equivalentes a pagamentos de até um salário mínimo, enquanto outros 12,3 milhões correspondem a aposentados e pensionistas que recebem acima desse patamar.