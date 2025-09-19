Quanto custa e como se planejar para ir para os EUA assistir ao Super Bowl?

Pelo segundo ano consecutivo, a NFL (National Football League, liga de futebol americano dos Estados Unidos) realizou um jogo de sua temporada competitiva no Brasil. Em 5 de setembro, a Neo Química Arena, sede do Corinthians, na zona leste de São Paulo, foi palco da partida entre o Los Angeles Chargers e o Kansas City Chiefs. O público de ambas as edições de 2024 e 2025, na casa de 47 mil espectadores, foi equivalente ao das maiores pelejas do futebol brasileiro que se deram no mesmo período nesse estádio, mostrando que o esporte americano tem muitos fãs no país.

Se assistir à final da Copa do Mundo Fifa é o sonho dos torcedores do futebol brasileiro, ver nos EUA o Super Bowl, jogo de encerramento do campeonato de futebol americano, é o maior desejo dos aficionados da modalidade. Curtir o espetáculo na terra natal da NFL não é barato, mas quem tem essa vontade pode se organizar para fazer a viagem.

Planejamento

O custo de uma viagem de cinco dias aos EUA para participar do Super Bowl é estimado em cerca de R$ 45 mil, considerando uma taxa de câmbio de R$ 5,50 por dólar e as seguintes despesas:

- R$ 4.125 para a hospedagem (US$ 150 por noite)

- R$ 1.650 para a alimentação (US$ 20 por refeição)

- R$ 1.100 para o transporte local

- R$ 35.706 para o ingresso da partida na opção mais barata

- R$ 2.500 para gastos extras

Fazendo aportes de R$ 1.300 mensais com a rentabilidade da taxa Selic atual, equivalente a 1,17% ao mês, e deduzindo o imposto de renda proporcional ao período investido de cada aporte, dá para juntar a quantia almejada em 30 meses, segundo a analista de investimentos Maria Giulia Figueiredo, da plataforma Rico. (Essa projeção considera juros estáveis em 15% ao ano, mas existe a expectativa de que a Selic comece a cair no começo de 2026. Outras variações, para mais e para menos, podem acontecer ao longo do tempo.)