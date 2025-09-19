Salário mínimo de 2025 sofreu reajuste de 7,5%; veja valor do piso

O salário mínimo nacional atualizado passou a ser creditado na conta dos trabalhadores somente em fevereiro, já com o novo valor fixado em R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste esteja em vigor desde janeiro, os depósitos só aparecem no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, a correção começou a constar nos contracheques apenas em fevereiro.

O salário mínimo corresponde ao menor valor mensal que um empregado pode receber pelo exercício de atividades remuneradas. Ele também serve como referência para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas concedidos pelo governo federal.