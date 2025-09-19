Saque-aniversário do FGTS 2025: veja datas para fazer a retirada

Na regra tradicional, o saque-rescisão, quem é dispensado sem justa causa pode retirar o valor total da conta, além da multa devida.

O saque-aniversário fica disponível no primeiro dia útil do mês de nascimento do cotista, com prazo de 60 dias para retirada.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é opcional e deve ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. O trabalhador deve informar uma conta bancária para receber o crédito, que é liberado em até 5 dias úteis após o pedido feito dentro do mês de aniversário, conforme a Caixa.

Pelo aplicativo também é possível voltar à modalidade de saque-rescisão, desde que não exista contrato de antecipação em aberto. No entanto, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês após a solicitação.

Qual o valor do saque-aniversário?

O cálculo é feito com base em uma alíquota que varia entre 5% e 50% sobre o total dos saldos do FGTS, acrescida de uma parcela fixa, que depende da faixa de saldo.