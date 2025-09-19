'Vincular mínimo a aposentadoria afetará próximo governo', diz pesquisador

Então o que o estudo faz é quantificar o efeito da regra do salário mínimo do governo Lula nas despesas ano a ano. Então, no primeiro ano, o efeito de ter aumentado o salário mínimo em termos reais e ter transportado isso para o aumento de aposentadorias e pensões foi da ordem de grandeza de R$ 10 bilhões. Só que esse efeito é cumulativo. Então, no segundo ano, com o aumento que houve em 2024, já foi de R$ 28 bilhões e a estimativa é que no ano que vem seja de R$ 64 bilhões. Fabio Giambiagi

Giambiagi ressalta que o impacto se ampliou nos últimos anos, com aumentos reais do salário mínimo e envelhecimento da população, o que pressiona o orçamento da previdência.

Nós elevamos o salário mínimo em termos reais em torno de R$ 200, ou seja, aquilo que tinha um poder aquisitivo de R$ 100, hoje tem um poder aquisitivo de R$ 300, com um impacto considerável sobre as despesas do INSS, que hoje são a principal rubrica de despesa do país. Então, é perfeitamente natural que haja aumentos reais do salário mínimo em qualquer país do mundo que tenha progresso. O problema é a vinculação com o pagamento mínimo de aposentadorias e pensões, que está definido na Constituição. Fabio Giambiagi

Para Giambiagi, o próximo presidente terá de enfrentar o tema da vinculação entre salário mínimo e piso previdenciário, seja qual for o resultado das eleições.

Ou se consegue algum entendimento para promover essa desvinculação, de tal forma que o salário mínimo aumente no mercado de trabalho, mas as aposentadorias e pensões sejam corrigidas basicamente pela inflação, ou se for mantida a vinculação Eu tenho a impressão de que a decisão acerca desta questão será a principal decisão a ser tomada pelo presidente da república que vier a ser eleito no ano que vem, porque mesmo no caso de manutenção do presidente Lula, em caso de reeleição, será cada vez mais oneroso para ele sustentar a atual política. Fabio Giambiagi

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.