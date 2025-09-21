WePink, de Virginia Fonseca, deve superar R$ 1 bi em vendas neste ano

A empresa tem metas ousadas. Quer fechar o ano com 250 franquias em operação e outras 50 sendo instaladas, já comercializadas. O investimento médio do franqueado gira em torno de R$ 550 mil, de acordo com a WePink.

O plano de expansão prevê a abertura de mais de 2 mil pontos de venda pelo país, sempre em modelo de franquia. Já presente com quiosques em shoppings que vão da rede Iguatemi a outlets, recentemente abriu sua primeira loja em um shopping popular no Brás, região de comércio varejista em São Paulo.

"A estratégia está centrada nesse formato justamente para garantir presença nacional e escala, considerando que o país conta hoje com cerca de 650 shoppings", explica Stabile.

A força de Virginia

Nascida na internet, a WePink não precisou se adaptar à nova realidade do comércio digital, como as concorrentes. Apostando em lives, "promoções" que deixam os produtos permanentemente com 70% de desconto sobre o preço anunciado e a capacidade de Virginia de conquistar mídia espontânea, a empresa passou de R$ 325 milhões de receitas em 2023 para R$ 750 milhões em 2024 e uma projeção de entre R$ 1,3 bilhões e R$ 1,4 bilhão este ano.

Segundo especialistas, a combinação de forte presença digital, modelo ágil de negócios e engajamento direto de Virginia com os fãs explica a escalada da marca. "É uma comunicação muito acessível, com linguagem simples, para milhões de seguidores. Ela faz lives e lançamentos massivos, que geram esse senso de comunidade", diz Lafaiete Martins, mestre em Comunicação e Plataformas Digitais e professor do Ibmec.