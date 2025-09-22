Calendário do saque-aniversário do FGTS 2025: veja datas de liberação

Já na forma tradicional, o saque-rescisão, quem é desligado sem justa causa pode retirar todo o saldo do FGTS, incluindo a multa, quando houver.

O saque-aniversário fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser feito em até 60 dias.

Como aderir à modalidade

A adesão ao saque-aniversário é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. O trabalhador precisa informar uma conta bancária para receber o valor, que é creditado em até 5 dias úteis, caso a solicitação seja feita dentro do mês de aniversário, segundo a Caixa Econômica.

Também é possível, pelo mesmo aplicativo, solicitar a volta para o saque-rescisão, desde que não exista contrato de antecipação vigente. Nesse caso, a mudança só terá validade a partir do primeiro dia do 25º mês após o pedido.

Qual é o valor liberado?

O cálculo do saque-aniversário é feito com base em uma alíquota progressiva, que varia de 5% a 50% sobre o total disponível nas contas do FGTS. Além disso, há uma parcela adicional que depende do saldo acumulado.