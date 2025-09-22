Crédito do Trabalhador: como pedir o empréstimo consignado do FGTS?

As parcelas são descontadas automaticamente via eSocial, com limite de 35% da remuneração mensal. Segundo o governo, isso garante juros mais baixos que os praticados no consignado tradicional. Depois de firmado o contrato, o acompanhamento pode ser feito diretamente pelo aplicativo.

É permitido utilizar até 10% do saldo do FGTS como garantia. Já em caso de demissão, 100% da multa rescisória pode ser destinada para quitar a dívida. A troca de emprego dentro da CLT não altera o contrato vigente.

A coordenação do programa fica sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá definir normas e o teto máximo de juros.

Desde 25 de abril, quem já possui empréstimo consignado em folha pode migrar o contrato para essa nova modalidade. O objetivo é reduzir o superendividamento e oferecer crédito mais acessível.

Quando pode ser vantajoso?

Essa alternativa pode ajudar a quitar dívidas mais caras, como cartão de crédito rotativo, cheque especial ou CDC. De acordo com Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), o modelo é recomendado em situações de emergência, quando não há reserva financeira.