Demarest: Direito é ferramenta; diferencial é conhecer o negócio do cliente

José Diaz, presidente do Demarest Advogados, disse que a visão da empresa é ter os melhores advogados em nichos específicos do mercado. "O Direito vira só uma ferramenta. O conhecimento do negócio do cliente é o que realmente cria o diferencial. Aí é onde a gente faz toda a diferença", declara. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Quando me formei, foquei em ser um advogado com bastante conhecimento de direito societário. Hoje, nenhum cliente busca isso. Hoje, eu busco ser o melhor advogado em fusões e aquisições na indústria de agronegócios. Então, eu entendo o negócio do cliente.

José Diaz, presidente do Demarest Advogados