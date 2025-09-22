Dólar sobe, e Bolsa cai com novas sanções dos EUA contra o Brasil no radar

O dólar avança no pregão de hoje, enquanto a Bolsa de Valores recua em meio ao impacto das novas sanções dos Estados Unidos contra familiares do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e à pressão das ações de grandes bancos.
O dólar comercial abriu a semana em alta frente ao real. A moeda norte-americana subia 0,48%, vendido a R$ 5,346, às 14h09. O dólar turismo, usado por quem viaja, também avançava 0,48%, cotado a R$ 5,557.
Comportamento do dólar no Brasil é diferente do exterior, onde a moeda está caindo nesta tarde. O índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, recuava 0,25% no mesmo horário.
Ibovespa caía 0,63%, para 144.949 pontos, com a pressão das ações do setor bancário. O principal índice acionário da Bolsa de Valores tinha queda desde a abertura do mercado hoje, principalmente com recuo dos grandes bancos. As ações preferenciais do Bradesco (BBDC5) tinham queda de 0,45%, assim como as preferenciais do Itaú (ITUB4), que caíam 1,21%. A unit, cesta de ordinárias e preferenciais, do Santander (SANB11) também caía 0,72%. Nas units do BTG Pactual (BPAC11) a queda era de 0,72%. As ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3) eram as únicas que subiam 0,28%.
Alta no dólar e queda na Bolsa se agravam com novas sanções dos EUA. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs as sanções financeiras e territoriais da Lei Global Magnitsky à esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, 56, e ao instituto Lex, ligado à família. A lei já atinge o magistrado desde 30 de julho.
Os Estados Unidos devem anunciar uma nova leva de restrições de vistos a autoridades brasileiras. A colunista Mariana Sanches apurou que entre os nomes deve estar o advogado-geral da União, Jorge Messias. Por política interna de privacidade de dados, o órgão não revela, em geral, os afetados por esse tipo de medida.
Sanção contra a esposa de Moraes vem 11 dias após a condenação do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Aplicada mundialmente desde 2016, a legislação americana prevê três tipos de punições aos seus alvos: restrição de acesso ao território dos EUA, congelamento de bens no país e impedimento de fazer transações financeiras em dólar.
Investidores também repercutem hoje o noticiário político e as manifestações populares. Milhares de manifestantes saíram às ruas ontem em pelo menos 18 capitais e no exterior, em atos contra a PEC da Blindagem e a anistia, um projeto da direita brasileira que pretende dar perdão a condenados pela tentativa de golpe em 8 de Janeiro, incluindo Bolsonaro. A urgência desse projeto de lei foi votada também esta semana.
