Dólar sobe, e Bolsa cai com novas sanções dos EUA contra o Brasil no radar

Ibovespa caía 0,63%, para 144.949 pontos, com a pressão das ações do setor bancário. O principal índice acionário da Bolsa de Valores tinha queda desde a abertura do mercado hoje, principalmente com recuo dos grandes bancos. As ações preferenciais do Bradesco (BBDC5) tinham queda de 0,45%, assim como as preferenciais do Itaú (ITUB4), que caíam 1,21%. A unit, cesta de ordinárias e preferenciais, do Santander (SANB11) também caía 0,72%. Nas units do BTG Pactual (BPAC11) a queda era de 0,72%. As ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3) eram as únicas que subiam 0,28%.

Alta no dólar e queda na Bolsa se agravam com novas sanções dos EUA. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs as sanções financeiras e territoriais da Lei Global Magnitsky à esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, 56, e ao instituto Lex, ligado à família. A lei já atinge o magistrado desde 30 de julho.

Os Estados Unidos devem anunciar uma nova leva de restrições de vistos a autoridades brasileiras. A colunista Mariana Sanches apurou que entre os nomes deve estar o advogado-geral da União, Jorge Messias. Por política interna de privacidade de dados, o órgão não revela, em geral, os afetados por esse tipo de medida.

Sanção contra a esposa de Moraes vem 11 dias após a condenação do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Aplicada mundialmente desde 2016, a legislação americana prevê três tipos de punições aos seus alvos: restrição de acesso ao território dos EUA, congelamento de bens no país e impedimento de fazer transações financeiras em dólar.

Investidores também repercutem hoje o noticiário político e as manifestações populares. Milhares de manifestantes saíram às ruas ontem em pelo menos 18 capitais e no exterior, em atos contra a PEC da Blindagem e a anistia, um projeto da direita brasileira que pretende dar perdão a condenados pela tentativa de golpe em 8 de Janeiro, incluindo Bolsonaro. A urgência desse projeto de lei foi votada também esta semana.