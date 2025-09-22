Gilson Rodrigues lança autobiografia 'O Filho da Mudança', em Brasília

O ativista Gilson Rodrigues, líder do G10 Favelas, lança amanhã em Brasília o livro autobiográfico "O Filho da Mudança".

O que aconteceu

Autobiografia será lançada na Biblioteca Nacional. Lançamento está marcado para 18h, com coquetel, palestra do autor e sessão de autógrafos.

Obra narra trajetória de líder do movimento G10 Favelas. Nascido na Bahia, Rodrigues cresceu em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, e tem um histórico de militância na comunidade.