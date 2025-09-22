Assine UOL
Economia

Gilson Rodrigues lança autobiografia 'O Filho da Mudança', em Brasília

Do UOL, em São Paulo
Gilson Rodrigues no Divã de CNPJ
Gilson Rodrigues no Divã de CNPJ Imagem: Reprodução/UOL

O ativista Gilson Rodrigues, líder do G10 Favelas, lança amanhã em Brasília o livro autobiográfico "O Filho da Mudança".

O que aconteceu

Autobiografia será lançada na Biblioteca Nacional. Lançamento está marcado para 18h, com coquetel, palestra do autor e sessão de autógrafos.

Obra narra trajetória de líder do movimento G10 Favelas. Nascido na Bahia, Rodrigues cresceu em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, e tem um histórico de militância na comunidade.

Livro reúne depoimentos e reflexões. A autobiografia retrata conquistas, desafios e visões para o Brasil de Rodrigues, com reflexões sobre desigualdade social e outros temas.

