INSS de setembro: veja as datas de pagamento dos benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A ordem de liberação seguirá o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o padrão já utilizado para garantir maior organização e previsibilidade no processo.

O que aconteceu

Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos serão feitos entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já os segurados com rendimentos superiores ao piso nacional terão os valores creditados entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de repasses. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a benefícios de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse valor.