Em meio a temor de mais tarifas de Trump, Embraer vende 24 jatos para Latam

Em meio ao temor de que os Estados Unidos imponham novas tarifas de importação a produtos brasileiros como retaliação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo STF (Supremo Tribunal Federal), a Embraer anunciou hoje a venda de 24 jatos regionais E195-E2 para a Latam Airlines por US$ 2,1 bilhões (R$ 11,2 bilhões pela taxa de câmbio atual). O acordo inclui uma opção de compra, pela Latam, de mais 50 aeronaves.
O que aconteceu
As entregas das primeiras 24 aeronaves começarão no segundo semestre de 2026, inicialmente para a Latam Airlines Brasil. Outras companhias do grupo podem ser contempladas.
É a terceira venda anunciada no segmento de aviação comercial pela Embraer no terceiro trimestre deste ano. Em julho, foi divulgada uma venda para a SAS de US$ 4 bilhões e, no começo deste mês, uma de US$ 4,4 bilhões para a Avelo.
O governo brasileiro tem comemorado essas vendas enquanto busca abrir novos mercados para as empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço de Donald Trump. Incluída na lista de exceções da tarifa extra de 40% anunciada por Trump em agosto, a Embraer está pagando os 10% da taxa básica imposta em abril. Mas existem temores de que a fabricante de aeronaves, maior empresa brasileira de tecnologia, possa sair da lista de exceções se os EUA anunciarem uma nova rodada de tarifas devido à condenação de Bolsonaro.
O presidente Lula defendeu fortemente o negócio de 2 bilhões de dólares em diversas reuniões com as duas empresas e acionou a Apex Brasil. A Embraer participou de todos os 20 encontros empresariais realizados pela Agência em missões presidenciais e vice-presidenciais no exterior.
Comunicado oficial da Apex Brasil
Negócio estratégico
Com o investimento, o grupo Latam quer fortalecer suas operações domésticas e regionais. Segundo a companhia área em comunicado ao mercado hoje, a aquisição permitirá a adição de até 35 novos destinos aos 160 já existentes.
A decisão do grupo Latam é baseada na excelente eficiência do Embraer E195-E2 e sua versatilidade, que nos permitirão seguir em nossa trajetória de crescimento com rentabilidade, ampliando essa conectividade por meio da abertura de novos destinos, oferecendo ainda mais opções aos nossos passageiros, aproximando comunidades e impulsionando também o desenvolvimento econômico e social.
Roberto Alvo, CEO do LATAM Airlines Group
Ações da Embraer sobem após acordo com a Latam. Os papéis ordinários, com direito a voto, da fabricante de aeronaves (EMBR3) lideram a alta do dia, com avanço de 3,39%, enquanto o Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores, recua 0,98%, às 11h20.
O acordo da Latam marca uma das poucas vendas recentes da Embraer no Brasil. O último pedido de aeronaves E2 no Brasil, a geração atual de jatos comerciais da Embraer, foi feito pela companhia aérea Azul, a única a voar com esse modelo no país, em 2018. A encomenda da Latam acontece em meio à crise crônica de atrasos na entrega de aeronaves pelas fabricantes maiores Boeing e Airbus.
Até então, a Latam não operava aviões da Embraer. A frota da empresa é formada por 286 jatos Airbus, 56 Boeing e 20 cargueiros da fabricante norte-americana, segundo a Embraer.
A encomenda também acontece semanas após acordo da Embraer com a Avelo Airlines. A companhia aérea norte-americana anunciou no dia 10 de setembro a aquisição de 50 jatos E195-E2 da Embraer, com direitos de compra para mais 50. As entregas têm início previsto para primeiro semestre de 2027. O valor do pedido é de 4,4 bilhões de dólares. A Avelo será a primeira companhia aérea dos EUA a operar a nova aeronave comercial da Embraer.
O ministro de Portos e Aeroporto, Silvio Costa Filho, afirmou que o acordo entre Latam e Embraer "é um marco para a aviação regional". "Mais do que aviões novos, é conectividade, integração da América do Sul e fortalecimento dos nossos aeroportos regionais. Até 35 novos destinos ampliam opções de viagem, aproximam comunidades e impulsionam o turismo e a economia em países vizinhos", escreveu o titular da pasta em seu perfil na rede social X, antigo Twitter.
No Brasil, o impacto é direto: aeroportos regionais terão mais movimento, novas rotas e mais acessibilidade. Cidades que antes dependiam de conexões longas podem ganhar voos diretos.
Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos
O E195-E2 permitirá que as afiliadas da Latam conectem mais destinos com a capacidade certa, ao mesmo tempo em que oferecem maior conforto aos passageiros. Estamos extremamente orgulhosos de que o grupo Latam tenha feito a melhor escolha para avançar na conectividade da região e para o futuro que construiremos juntos.
Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer
(*) Com informações da Reuters
