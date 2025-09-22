Em meio a temor de mais tarifas de Trump, Embraer vende 24 jatos para Latam

O acordo da Latam marca uma das poucas vendas recentes da Embraer no Brasil. O último pedido de aeronaves E2 no Brasil, a geração atual de jatos comerciais da Embraer, foi feito pela companhia aérea Azul, a única a voar com esse modelo no país, em 2018. A encomenda da Latam acontece em meio à crise crônica de atrasos na entrega de aeronaves pelas fabricantes maiores Boeing e Airbus.

Até então, a Latam não operava aviões da Embraer. A frota da empresa é formada por 286 jatos Airbus, 56 Boeing e 20 cargueiros da fabricante norte-americana, segundo a Embraer.

A encomenda também acontece semanas após acordo da Embraer com a Avelo Airlines. A companhia aérea norte-americana anunciou no dia 10 de setembro a aquisição de 50 jatos E195-E2 da Embraer, com direitos de compra para mais 50. As entregas têm início previsto para primeiro semestre de 2027. O valor do pedido é de 4,4 bilhões de dólares. A Avelo será a primeira companhia aérea dos EUA a operar a nova aeronave comercial da Embraer.

O ministro de Portos e Aeroporto, Silvio Costa Filho, afirmou que o acordo entre Latam e Embraer "é um marco para a aviação regional". "Mais do que aviões novos, é conectividade, integração da América do Sul e fortalecimento dos nossos aeroportos regionais. Até 35 novos destinos ampliam opções de viagem, aproximam comunidades e impulsionam o turismo e a economia em países vizinhos", escreveu o titular da pasta em seu perfil na rede social X, antigo Twitter.

No Brasil, o impacto é direto: aeroportos regionais terão mais movimento, novas rotas e mais acessibilidade. Cidades que antes dependiam de conexões longas podem ganhar voos diretos.

Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos