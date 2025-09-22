Assine UOL
'Levamos o norte do Brasil para Alemanha', diz CEO da franquia Jah Açaí

Do UOL Economia, em São Paulo
'Açaí pode provocar revolução social e ambiental', diz CEO de rede de açaí

O açaí é um motor de inclusão social e proteção ambiental no Pará, defende Rafael Corte, CEO e cofundador da rede de self-service Jah Açaí. ele destacou que as áreas de produção do fruto apresentam índices de desmatamento muito inferiores aos de regiões mineradoras.

Além de impulsionar a economia local, o açaí garante renda sustentável a comunidades ribeirinhas, razão pela qual Corte o define como um alimento "revolucionário".

O açaí é um alimento maravilhoso, cheio de antioxidantes e ômega-9, a mesma gordura presente no azeite de oliva, mas a revolução social e ambiental que o açaí pode provocar é ainda maior. Rafael Corte, CEO da Jah Açaí

Segundo Corte, mostrar o potencial de impacto social e ambiental do açaí é um dos principais objetivos futuros da marca, cujo carro-chefe é o açaí self-service na máquina de sorvete expresso.

Para o empresário, a cultura amazônica ainda é pouco reconhecida no país. "A cultura da região norte é linda, maravilhosa, e a gente valoriza muito pouco. Um dos nossos propósitos é mostrar o quanto o açaí pode ser revolucionário. Isso a gente ainda não conseguiu mostrar", disse ele.

Corte conheceu a Jah Açaí por acaso, em 2015, depois que o seu negócio de paletas mexicanas faliu. "Eu era master franqueado de uma franquia de paletas mexicanas, mas, com o fracasso do negócio, fiquei apenas com uma fábrica de picolé", contou o empresário.

Ele passou a vender picolés de porta em porta. Ao passar por Conselheiro Lafaiete (MG), viu duas unidades do Jah Açaí cheias de clientes. Corte vendeu sua fábrica de picolé e se tornou sócio no mesmo ano. Investiu R$ 350 mil no negócio. Diego Dutra havia fundado a rede em 2009.

Para Corte, a experiência em gestão e franquias, aliada ao espírito empreendedor de Diego, levou a marca a um novo patamar. Segundo o engenheiro, a rede foi a primeira a apresentar um modelo self-service de açaí no brasil, ou seja, com máquina de sorvete expresso. O faturamento previsto para o ano de 2025 é de R$ 180 milhões.

