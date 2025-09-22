Medley anuncia patrocínio ao time olímpico do Flamengo

A Medley será patrocinadora do time olímpico do Flamengo. A iniciativa reforça o posicionamento da unidade de genéricos da Sanofi em apoiar o esporte como aliado à saúde mental. A marca já é patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil e parceira Sesi Bauru (SP).
O patrocínio, via Lei de Incentivo ao Esporte, abrange as nove modalidades olímpicas do clube: Basquete, Ginástica Artística, Polo Aquático, Natação, Nado Artístico, Judô, Vôlei de Base, Canoagem e Remo.
A parceria prevê a presença da marca nos centros de treinamento dos esportes olímpicos, assim como nos uniformes das equipes de Judô e Ginástica Artística. O acordo inclui ainda uma série de conteúdos digitais em colaboração com o rubro negro.
O patrocínio ao Flamengo Olímpico é mais uma iniciativa da Medley para fortalecer e apoiar o esporte brasileiro, olhando para toda a construção necessária para se desenvolver a alta performance dos atletas.
Valéria Borghi, líder de branding na Medley
Em abril deste ano, a marca anunciou seu patrocínio ao COB, válido até 2028. A farmacêutica tem apostado no tema da saúde mental em suas redes sociais:
'O esporte aproxima muito as pessoas e o olimpismo anda junto com a saúde mental. Há muita conexão. Colocar isso na voz das atletas, trazê-las como representantes, aproxima as pessoas, traz a relevância e joga luz para o tema', afirmou, na época, a líder de marca, em entrevista exclusiva ao UOL Mídia e Marketing.
