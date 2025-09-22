Medley anuncia patrocínio ao time olímpico do Flamengo

A Medley será patrocinadora do time olímpico do Flamengo. A iniciativa reforça o posicionamento da unidade de genéricos da Sanofi em apoiar o esporte como aliado à saúde mental. A marca já é patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil e parceira Sesi Bauru (SP).

O patrocínio, via Lei de Incentivo ao Esporte, abrange as nove modalidades olímpicas do clube: Basquete, Ginástica Artística, Polo Aquático, Natação, Nado Artístico, Judô, Vôlei de Base, Canoagem e Remo.

A parceria prevê a presença da marca nos centros de treinamento dos esportes olímpicos, assim como nos uniformes das equipes de Judô e Ginástica Artística. O acordo inclui ainda uma série de conteúdos digitais em colaboração com o rubro negro.