Minha Casa, Minha Vida representa 60% dos imóveis novos vendidos em SP

O programa Minha Casa, Minha Vida respondeu por 60% dos imóveis residenciais novos comercializados na cidade de São Paulo no último ano, segundo a última Pesquisa do Mercado Imobiliário do Secovi-SP, o Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Administração de Imóveis.

O que aconteceu

No acumulado dos últimos 12 meses (agosto de 2024 a julho de 2025), as vendas de imóveis novos totalizaram 117,7 mil unidades. O Valor Geral de Vendas (VGV) totalizou R$ 58,2 bilhões (alta de 9%), de acordo com a pesquisa. Ao contrário do mês anterior, em julho as vendas de apartamentos novos (6.154 unidades) superaram o número de lançamentos (5.724 unidades), o que indica que o estoque de imóveis está sendo absorvido de forma mais rápida.