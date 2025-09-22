Pagamentos do Bolsa Família de outubro já têm datas confirmadas; veja

Os depósitos do Bolsa Família referentes a outubro já têm datas confirmadas, conforme informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário de repasses segue o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), presente no cartão do beneficiário.

Os valores são disponibilizados nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado para garantir que todos recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.