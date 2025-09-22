Práticos, porém mais custosos, ETFs de criptomoedas crescem no Brasil

"O ETF é um instrumento do mercado tradicional, negociado em bolsa de valores, portanto muito acessível, principalmente para aqueles que já possuem uma conta aberta em alguma corretora. Ou seja, é comum para aquelas pessoas que não querem comprar criptomoedas diretamente em uma exchange e preferem apenas especular com a variação do preço delas", afirma Natali.

Os ETFs funcionam de forma semelhante às ações: têm tickers e podem ser negociados na Bolsa de valores por meio de suas cotas, algumas custando menos de R$ 100. Eles seguem um índice de referência (carteira teórica de criptos usada como parâmetro), que pode ser composto por apenas uma criptomoeda, como o bitcoin (BTC), ou por várias, incluindo ethereum (ETH) e outras altcoins (termo usado para definir qualquer cripto diferente do BTC).

Gustavo Marques, economista, especialista em investimentos e sócio da The Hill Capital, destacou que os ETFs se destacam pela praticidade e pelo ambiente regulado, com custódia feita por instituições financeiras, reduzindo riscos operacionais e facilitando a negociação.

Em contrapartida, segundo Marques, eles limitam a exposição apenas às criptomoedas mais consolidadas e incluem custos de gestão. As taxas dos fundos de índice de criptomoedas também costumam ser um pouco mais caras do que nas exchanges. "Elas variam entre 0,2% e 1,3% ao ano, e o investidor paga a corretagem padrão da B3, em torno de 0,5% por operação."

Já na compra direta de ativos digitais em exchanges, acrescentou Marques, as taxas costumam ser cobradas por transação e variam de 0,15% a 0,5%, dependendo da plataforma escolhida pelo investidor.

"Na prática, a negociação direta pode ter custos menores, mas exige atenção redobrada à segurança e às condições de cada corretora, enquanto os ETFs oferecem previsibilidade e simplicidade dentro do ambiente tradicional da bolsa", disse.