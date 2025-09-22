Qual o valor do salário mínimo no Brasil em 2025? Veja quanto deve ser pago

O novo valor do salário mínimo nacional começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o reajuste para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Apesar de a correção estar em vigor desde janeiro, o pagamento só aparece em fevereiro porque os salários são recebidos no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, o novo valor passa a constar oficialmente no contracheque deste mês.

O salário mínimo representa o menor valor mensal que um empregado pode receber legalmente por sua atividade profissional. Ele também serve de referência para cálculos de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas administrados pelo governo federal.