Santander abre leilão com mais de 300 imóveis e tem casa por R$ 37 mil

O imóvel mais em conta fica em Salgueiro (PE) e tem lance inicial de R$ 37.733. A casa tem terreno de 396 m², 54,68 m² de área construída, dois dormitórios, um banheiro, uma sala e uma varanda. Já o imóvel de maior valor é um duplex a partir de R$ 2.600.000 na Praia Grande, litoral de São Paulo, com 513,47 m² de área privativa.

Entre os destaques está um terreno no Condomínio Parque Residencial Viva, em Pérola (PR), com 831,12 m² de área total e lance inicial de R$ 56.400. Algumas unidades chegam a 65% de desconto, como uma casa em Jardinópolis, de 126,50 m². Ela está avaliada em R$ 590.000 e tem lance inicial de R$ 92.400.

Para os imóveis residenciais, o Santander disponibiliza pagamento à vista (em parcela única) ou financiamento em até 420 meses, com entrada mínima de 20% do valor da compra — condição válida para imóveis acima de R$ 90 mil. No caso de terrenos, o pagamento deverá ser à vista. Todos os imóveis terão IPTU e condomínio quitados pelo banco até a data do leilão.

Para imóveis comerciais, destaca-se uma loja em Alagoinha (PE), com 316,51 m² e lance mínimo de R$ 368.463,21. No litoral, um apartamento no Boqueirão, em Praia Grande (SP), com 400,18 m² de área total, tem lance inicial de R$ 2.600.000,00. Já no interior, que vem se consolidando como polo de atratividade imobiliária, o imóvel de maior valor é uma casa no Jardim Santa Rosália, em Sorocaba (SP), com 542,62 m² de área construída, avaliada em R$ 1.150.000,00.