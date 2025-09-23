Advogado treinava por repetição; com IA isso não funciona, diz Demarest

José Diaz, presidente do Demarest Advogados, disse que a inteligência artificial deverá impactar a forma de treinamento dos novos profissionais. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Como eu fui treinado? Alguém me dava uma procuração para fazer. Eu repetia aquela procuração 50 vezes. Pronto. Já sei fazer de olhos fechados. Vamos para o próximo. E você vai evoluindo por repetição. Esse modelo de negócio não funciona com IA, porque tudo aquilo que é repetitivo será feito por IA.

José Diaz, presidente do Demarest Advogados

Impacto no mundo jurídico. Segundo Diaz, o trabalho de um advogado é normalmente cobrado do cliente com base no tempo gasto por ele. "Acho que, pela primeira vez, esse modelo pode estar ameaçado [pela IA], em que a gente olhará menos para o tempo, e mais para o valor que a gente gera para o cliente", afirma.