Bolsa Família 2025: veja calendário completo de pagamentos em outubro

Os repasses do Bolsa Família referentes a outubro já têm datas definidas, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma de pagamentos considera o último número do NIS (Número de Identificação Social), que consta no cartão do beneficiário.

Os depósitos são liberados nos dez dias úteis finais de cada mês, exceto em dezembro, quando o calendário é adiantado para que todos recebam antes do Natal, finalizando-se no dia 10.