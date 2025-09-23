Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?

As parcelas são descontadas diretamente pela folha de pagamento no eSocial, limitadas a 35% da remuneração mensal. Segundo o governo, esse modelo possibilita juros menores do que os aplicados nos consignados tradicionais. Depois da contratação, o acompanhamento pode ser feito pelo próprio aplicativo.

É possível utilizar até 10% do saldo do FGTS como garantia, e, em caso de demissão, 100% da multa rescisória pode ser destinada à quitação do débito. A troca de emprego dentro do regime CLT não interfere no contrato já firmado.

A administração do programa ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá propor regras adicionais e estabelecer limite para os juros.

Desde 25 de abril, quem já possui crédito consignado em folha pode migrar o contrato para essa nova modalidade. O objetivo central da proposta é reduzir o risco de endividamento excessivo.

Essa alternativa pode ser interessante para pagar dívidas de alto custo, como o rotativo do cartão de crédito. De acordo com Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), ela também é indicada para quitar cheque especial ou empréstimos pessoais do tipo CDC. "Na ausência de reserva financeira, esse formato é mais favorável do que as opções comuns do mercado", explica a especialista.

Por outro lado, a linha não é recomendada a aposentados que ainda trabalham e já usam a margem consignável do benefício do INSS. "Nesses casos, o consignado do INSS é mais atrativo, pois tem juros mais baixos do que o consignado CLT", alerta Leticia.