Como procurar vaga de emprego e cadastrar currículo no Poupatempo

Além de oferecer serviços públicos variados, o Poupatempo também pode servir como suporte para quem está procurando emprego no Estado de São Paulo.

O que aconteceu

O Poupatempo oferece gratuitamente um serviço de cadastro de currículo e consulta de vagas de emprego. O programa é administrado pela Prodesp (Empresa de Tecnologia do Estado), empresa responsável pela gestão tecnológica e operacional do Poupatempo.

O atendimento é destinado a pessoas a partir de 14 anos e é realizado mediante apresentação de documentos pessoais, como CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital). Não é preciso fazer agendamento prévio para ter acesso ao serviço.