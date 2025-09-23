Preso pela CPMI, suposto sócio de 'Careca do INSS' é liberado sem fiança

O economista Rubens Oliveira Costa, apontado como sócio do "Careca do INSS", foi liberado na madrugada de hoje sem precisar pagar fiança. Ele havia sido preso na noite de ontem por determinação do presidente da CPMI do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), senador Carlos Viana (Podemos-MG), sob a acusação de falso testemunho.

O que aconteceu

Costa foi liberado pela Polícia do Senado Federal. Os agentes legislativos afirmam que o suposto sócio de Antônio Carlos Camilo, o "Careca do INSS", foi liberado após prestar esclarecimentos. Também foi instaurado um inquérito policial contra ele, que deve ser encaminhado ao Poder Judiciário.

Defesa de Costa comentou a prisão na CPMI. Em nota, o advogado Bernardo Coelho diz que o economista "foi apenas conduzido à autoridade policial, que não homologou o flagrante". "O escritório responsável por sua defesa entende que a não homologação se deu em decorrência da ilegalidade da prisão, uma vez que Rubens não cometeu qualquer crime durante sua oitiva", afirma ele, que confirma a liberação sem que uma fiança tenha sido estipulada.