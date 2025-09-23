Órgão dos EUA diz quando a bagagem de mão deve ficar para trás no avião

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) emitiu um alerta na semana passada pedindo que as companhias aéreas adotem medidas para incentivar que passageiros deixem seus objetos pessoais para trás em casos de emergência.

O que aconteceu

A FAA recomenda que as companhias reavaliem procedimentos, treinamentos de tripulação e anúncios de segurança para reforçar que os passageiros devem deixar todos os itens pessoais para trás durante uma evacuação. Embora o alerta seja consultivo, não obrigatório, a FAA espera que as companhias integrem essas recomendações em seus programas de segurança.

O problema, segundo a FAA, é que muitos passageiros tentam sair dos aviões com suas bagagens de mão, aumentando o risco de ferimentos ou mortes. Padrões exigem que todos saiam da aeronave em cerca de 90 segundos, mas pegar bagagens pode ultrapassar esse tempo, reduzindo chances de sobrevivência. Bagagens ainda podem causar tropeços, quedas, bloquear saídas ou danificar escorregadores de evacuação, impedindo outros de saírem com segurança.