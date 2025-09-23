'Entendo que há espaço para os juros caírem', afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que vê espaço para a queda dos juros diante do cenário inflacionário atual. Segundo o ministro, a taxa Selic sequer deveria estar em 15% ao ano, o maior patamar em quase 20 anos. Ainda assim, ele defendeu a atuação do atual presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, e indicou que os bastidores da transição do comando da autoridade monetária ainda serão revelados.
O que aconteceu
Haddad afirmou que vê espaço para o corte da taxa básica de juros. O ministro avalia que não considera justificável o atual patamar da taxa Selic, mas isentou o presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, das decisões a respeito da política monetária. "Se você me perguntar se acho justificável os juros estarem nesse patamar, eu acredito que não, mas não estou no lugar dele. [...] Essa opinião é compartilhada por boa parte do mercado financeiro", disse Haddad durante entrevista ao ICL (Instituto Conhecimento Liberta).
Entendo que tem espaço para esse juro cair, porque eu acredito que nem deveria estar em 15%.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda
Avaliação de Haddad considera o recente arrefecimento da inflação. O ministro entende que o cenário já indica para a perda de força dos preços, que persiste acima da meta de tolerância definida em 4,5% pelo (Conselho Monetário Nacional). Ainda assim, ele reconhece que é importante o trabalho desenvolvido para direcionar o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ao centro da meta, esforço de responsabilidade do BC.
Eu acho que a inflação no Brasil vai ser igual ou menor do que do ano passado. Portanto, mesmo com o repique que deu no dólar no fim do ano [passado], já está voltando para patamares próximos do teto da banda.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda
Ministro avalia que Galípolo "herdou um problema" da diretoria anterior. Segundo Haddad, o nome indicado por Lula para comandar a autoridade monetária, assumiu desde dezembro, ainda vai se reunir com os outros diretores do Copom (Comitê de Política Monetária) e decidir pelo melhor caminho. "Ele tem os quatro anos de mandato dele e ele vai, na minha opinião, entregar um resultado consistente para o Brasil", afirmou.
Ele disse que bastidores da transição do BC ainda serão revelados. Haddad reforçou ainda que Galípolo enfrentou um processo de transição conturbado até assumir a cadeira de Roberto Campos Neto, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. "Foi uma transição muito complexa, Segundo o ministro, a história "vai ser contada no momento adequado" e representa mais uma das crises "artificialmente construídas" que a equipe econômica "dribla" todas as semanas.
Isso vai vir à tona, porque os personagens vão poder contar o que aconteceu no ano passado, o que aconteceu lá na XP, em Washington.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda
Haddad destacou a competência dos diretores do Banco Central. O ministro se antecipou às eventuais críticas sobre a redução dos juros em ano eleitoral para estimular a economia e defendeu o papel dos integrantes do Copom. "Ninguém ali está brincando. As pessoas indicadas para a diretoria são pessoas competentes. Todo mundo é do ramo, tanto é que nenhuma indicação do presidente Lula foi criticada."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.