Fim de uma era: rede de papelaria nos EUA é comprada após fechar mil lojas

A ODP Corporation, dona da Office Depot e OfficeMax, tradicionais redes de papelaria, materiais de escritório e informática nos Estados Unidos, foi vendida por US$ 1 bilhão (R$ 5,2 bilhões na cotação atual) após ter cerca de mil lojas fechadas.

O que aconteceu

A ODP anunciou ontem a sua venda para a Atlas Holdings, empresa de capital privado. O valor foi basicamente o mesmo que pagou pela OfficeMax há uma década.

Em 2013, a OfficeMax foi vendida para a Office Depot por cerca de US$ 1 bilhão, dando origem à ODP Corporation. Desde então, a rede varejista precisou fechar mais de mil lojas (55% do total) para manter a lucratividade.