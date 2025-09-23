Gol e Azul devem repetir Latam, diz ministro sobre acordo com a Embraer

Nos Estados Unidos, de 100% da aviação, 50% é operada com aviões da Boeing; na França, 48% com Airbus; e no Brasil, apenas 12% com a Embraer. Então criamos o Fnac. A Latam anunciou a compra de até 74 novos aviões e vai fortalecer a aviação brasileira, criando novos destinos, ampliando nossa rota com a América do Sul Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos

O acordo da Latam marca uma das poucas vendas recentes da Embraer no Brasil. O último pedido de aeronaves E2 no Brasil, a geração atual de jatos comerciais da Embraer, foi feito pela companhia aérea Azul, a única a voar com esse modelo no país, em 2018. A encomenda da Latam acontece em meio à crise crônica de atrasos na entrega de aeronaves pelas fabricantes maiores Boeing e Airbus.

O acordo entre Latam e Embraer é avaliado em aproximadamente US$ 2,1 bilhões (mais de R$ 11 bilhões). O pacote inclui 24 entregas confirmadas e 50 opções de compra, com as primeiras aeronaves previstas para chegar no segundo semestre de 2026, inicialmente destinadas à Latam Airlines Brasil e com possibilidade de inclusão de outras afiliadas do grupo.

Silvio Costa Filho vê o anúncio como um marco para a aviação brasileira e para a indústria aeronáutica nacional. "Esses investimentos anunciados vão gerar mais de 2 mil empregos diretos, além da ampliação de nossa conectividade no país e na América do Sul, fortalecendo sobretudo a aviação regional do Brasil. Isso dialoga com o crescimento da aviação, com o fortalecimento do turismo de negócios e de lazer, que geram emprego e renda no Brasil", disse.

Chapter 11

Enquanto a Gol deixou o processo de recuperação judicial no começo do ano, a Azul apresentou na semana passada à Justiça de Nova York o plano de reestruturação no âmbito do Chapter 11. A audiência de confirmação está prevista para 11 de dezembro, enquanto o prazo para objeções se encerra no dia 1º do mesmo mês.