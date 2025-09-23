Calendário do INSS de setembro: veja todas as datas de pagamento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma de pagamentos referente a setembro de 2025. A ordem dos depósitos seguirá o número final do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o padrão já praticado para garantir mais clareza e previsibilidade no processo.

O que aconteceu

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os créditos liberados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles com renda acima do piso nacional terão os valores disponibilizados entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS realiza mensalmente o pagamento de mais de 40 milhões de benefícios. Deste total, cerca de 28,2 milhões correspondem a valores de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse montante.