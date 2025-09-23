Pedido de vista adia análise de isenção de até R$ 4.990 do IR no Senado

O senador Izalci Lucas (PL-DF) pediu vista e adiou a análise da proposta alternativa para a isenção do Imposto de Renda a quem recebe até R$ 4.990. O texto voltará à pauta da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado Federal amanhã.

O que aconteceu

Votação do relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL) foi adiada. O Projeto de Lei 1.952/2019, de autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM), seria analisado hoje pela CAE. O texto, que representa uma alternativa ao Projeto de Lei 10.087, de 2025, encaminhado pelo governo à Câmara dos Deputados, altera a tabela de isenção do Imposto de Renda e garante a isenção para os trabalhadores que recebem, mensalmente, até R$ 4.990.

Izalci Lucas pediu vista e adiou a análise da proposta da CAE. O senador justifica que o relatório de Calheiros traz diversas mudanças que precisam ser analisadas minuciosamente. "A gente tem que ler pelo menos o que vota aqui. Isso aqui afeta diretamente, eu sei que melhora muito para quem ganha pouco, mas afeta a economia como um todo", afirmou.