Isenção do IR na Câmara pode ser adiada novamente, e Motta admite mudanças

Um dos temores é a mudança na compensação. O UOL apurou que uma possibilidade de mudança é o aumento na tributação dos grandes bancos, com lucro acima de R$ 1 bilhão. O PP, de Ciro Nogueira (PI), vai insistir em elevar a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) e usar a arrecadação para reduzir a taxação da alta renda.

Outro temor seria criar constrangimento a Lula com aumento na faixa de isenção. Um deputado citou que pode haver "revanche" ao tentar ampliar a isenção para quem recebe até R$ 10 mil. O limite já foi elevado de R$ 7.000 para R$ 7.350 por Lira, com o argumento de que a proposta do governo escondia um excesso de arrecadação.

Texto precisa ser aprovado até 31 de dezembro. Isso vale para mudanças feitas na cobrança do IR. Caso tenha alteração em outras contribuições, como na elevação da CSLL, por exemplo, será necessário respeitar a noventena. Dessa forma, a proposta precisaria ser sancionada até o fim de dezembro para valer no ano que vem e ser vitrine do governo Lula.

Senado pode "acelerar" a pauta

Outra proposta caminha em paralelo. Além do projeto de Lira, há uma proposta de relatoria do senador Renan Calheiros (MDB-AL) que isenta do IR quem ganha até R$ 5.000. O texto será votado nesta manhã na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado.

Proposta é semelhante à do governo. O projeto estabelece isenção para brasileiros que ganham até R$ 5.000 mensais, o que beneficiaria 12,3 milhões de pessoas, além de um desconto regressivo para a faixa salarial entre R$ 5.001 e R$ 7.000 por mês.