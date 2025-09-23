Quanto custa um grama de ouro no Brasil hoje, 23 de setembro de 2025?

Enquanto caminha para registrar o maior ganho anual desde 1979, o ouro tem se consolidado cada vez mais como alvo de interesse de investidores.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (23), o preço do grama do ouro 24 quilates para compra está em R$ 676,42, segundo cotação do Ourominas. Já o valor atual de venda é de R$ 589,45.

O preço por onça-troy (31,104 gramas), por sua vez, gira em torno de R$ 21.039,45 para compra. Já o quilo do metal precioso está saindo por R$ 676.422,85.