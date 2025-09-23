Salário mínimo aumentou em 2025; veja valor atual após o reajuste

O novo valor do salário mínimo nacional começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com reajuste para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O motivo de a atualização só aparecer neste mês, embora tenha entrado em vigor em janeiro, é que os salários são pagos no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, a correção passa a constar apenas no contracheque de fevereiro.

O salário mínimo corresponde ao menor valor mensal que um trabalhador pode receber de forma legal ao desempenhar atividade remunerada. Além disso, serve de referência para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas administrados pelo governo federal.