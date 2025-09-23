FGTS: veja quando você pode fazer o saque-aniversário 2025

Já na regra tradicional do saque-rescisão, o trabalhador demitido sem justa causa pode acessar o saldo integral do FGTS, além da multa rescisória, quando aplicável.

O saque-aniversário é disponibilizado a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser feito dentro de um prazo de 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é facultativa e pode ser realizada pelo aplicativo ou pelo site oficial do FGTS. O trabalhador deve indicar uma conta bancária para receber os valores, que ficam disponíveis em até 5 dias úteis após a solicitação, se feita no mês de aniversário.

O aplicativo também possibilita o retorno à modalidade de saque-rescisão, desde que não haja antecipação contratada. No entanto, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês seguinte ao pedido.

Qual é o valor do saque-aniversário?

O cálculo é feito com base em uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre o montante das contas do FGTS, somada a uma parcela adicional que depende do saldo disponível.