7 dicas para participar de um leilão de imóveis

Participar de um leilão de imóveis pode ser uma excelente oportunidade para adquirir propriedades a preços atrativos, mas exige atenção para não cair nas armadilhas e fraudes dos estelionatários.

O que aconteceu

Especialista em leilões, Renan Lopes oferece sete dicas para se preparar de forma adequada e ter mais segurança no processo. Ele atua no setor há seis anos e é um dos sócios e educadores da Smart Leilões, escola digital que ensina brasileiros a fazerem bons negócios em pregões.