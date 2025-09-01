'Sociedade do futuro só será sólida se apoiada em informação confiável'

É urgente renovar o compromisso da imprensa com as comunidades que atende, reforçar o pacto direto com cada leitor, ouvinte e espectador, e permanecer firmes mesmo quando tudo parece instável ao redor.

Nosso papel é ser guardiões da linha que separa o presente de um futuro distópico que se aproxima rápido demais.

Hoje, o jornalismo vive entre dois tempos: ainda é parte da história, mas também é motor da transformação que está remodelando a humanidade. É força de mudança, mas corre o risco de ser tratado como peça do passado.

O que já foi um setor financeiramente confortável agora enfrenta uma realidade diferente. O modelo antigo envelheceu. E o novo ainda não surgiu. Cada redação que fecha representa uma comunidade sem seus olhos e ouvidos. Quando isso acontece, a vida pública perde clareza. E a verdade encontra menos defensores.

Mesmo assim, jornalistas seguem com seu trabalho. A pressão é grande, mas a essência da profissão resiste. A crise financeira pressiona praticamente todas as redações, poupando apenas as mais sólidas.

E, ainda que muitos tentem diminuir o papel da imprensa, autocratas, grandes empresas de tecnologia, influenciadores e corporações continuam consumindo jornalismo. O público pode não notar, mas em quase toda discussão, debate ou decisão de impacto, a informação jornalística está presente.