Aprenda a pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS

As parcelas são descontadas automaticamente pelo eSocial, com limite de 35% do salário bruto. Segundo o governo, isso permite juros menores do que os cobrados em empréstimos consignados convencionais. Depois da contratação, o acompanhamento das prestações pode ser feito diretamente no aplicativo.

O programa permite utilizar até 10% do saldo do FGTS como garantia. Em caso de demissão, a multa rescisória de 100% pode ser usada para quitar o débito. A troca de emprego dentro da CLT não interfere no contrato vigente.

A administração do programa ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá estabelecer diretrizes e definir limites para os juros cobrados.

Quem já possui empréstimos com desconto em folha pode migrar o contrato atual para essa modalidade desde 25 de abril. Um dos principais objetivos é reduzir o superendividamento.

Essa linha de crédito pode ser vantajosa para pagar dívidas caras, como as do cartão de crédito rotativo. De acordo com Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), também pode ser útil para quitar pendências no cheque especial ou em empréstimos pessoais. "Na ausência de uma reserva de emergência, essa opção tende a ser mais adequada do que outras alternativas disponíveis no mercado", explica.

Por outro lado, a especialista alerta que não é a melhor escolha para aposentados que ainda trabalham com carteira assinada, já que o consignado vinculado ao benefício do INSS costuma oferecer juros mais baixos.